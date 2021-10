Sono 37 i nuovi contagi registrati domenica 10 ottobre in FVG (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2145 tamponi molecolari Sono stati rilevati 37 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,72%. Sono inoltre 5.323 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non Sono stati rilevati casi. Nella giornata odierna si registrano tre decessi; Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 i pazienti in altri reparti.s I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 109.656, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a 787. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia Sono risultate positive complessivamente 114.375 persone con la seguente ... Leggi su udine20 (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2145 tamponi molecolaristati rilevati 37con una percentuale di positività dell’1,72%.inoltre 5.323 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali nonstati rilevati casi. Nella giornata odierna si registrano tre decessi;9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 i pazienti in altri reparti.s I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti109.656, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a 787. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giuliarisultate positive complessivamente 114.375 persone con la seguente ...

