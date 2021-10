Sono 2.278 i nuovi casi di Covid - 19, 27 decessi in 24 ore (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 2.278 i casi di Covid - 19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore, con 27 nuovi decessi. A fronte di 270.044 tamponi il tasso di positività si attesta allo 0,8%. In calo ancora i ricoveri, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021)2.278 idi- 19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore, con 27. A fronte di 270.044 tamponi il tasso di positività si attesta allo 0,8%. In calo ancora i ricoveri, che ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 ottobre: 2.278 nuovi casi, i morti sono 27 - MircoScatizzi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati – Sono 2.278 i contagi giornalieri con 270mila tamponi: tasso di positività stabile allo 0,8%. Alt… - MircoScatizzi : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 2.278 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, 27 le vittime. Gli attualmente positivi… - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi positivi sono 29 nel Varesotto, 278 in Lombardia - varesenews : Coronavirus: i nuovi positivi sono 29 nel Varesotto, 278 in Lombardia #dati #contagi #covid -