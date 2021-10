Simoncelli | quasi 10 anni dalla morte Il papà | ' Marco sarebbe stato l' erede di Valentino'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Fra pochi giorni, saranno diecichenon c'è più. Era il 23 ottobre del 2011 quando, per l'ultima volta, il pilota della Honda, già campione iridato nella categoria 250 della Moto ...

Marco è stato e rimarrà speciale', ha conclusosenior.Rossi è l'ultimo baluardo, Dovizioso ha la mia età, per il resto sonotutti ragazzini. Ma al Marcome li sono tenuti dietro, e ciò mi gratifica molto". Moto2 stagione 2022? Sarà l'...Fra pochi giorni, saranno dieci anni che Marco Simoncelli non c'è più. Era il 23 ottobre del 2011 quando, per l'ultima volta, il ...Paolo Simoncelli a quasi dieci anni dalla morte del figlio: «Pedrosa? Ancora oggi quando ci vediamo ci abbracciamo».