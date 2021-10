Simeone | «La gente mi associa all’Atletico Futuro? Pensiamo al presente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Diegoha parlato in una lunga intervista a El Pais: le parole dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diegoha parlato in una lunga intervista a El Pais. Ecco alcuni passaggi. TRE FIGLI – «Ognuno ha la sua personalità. Sono tutti e tre fantastici ragazzi. Molto gentili. Chi ha lavorato con loro, la prima cosa di cui mi parlano è loro come persona e questo mi riempie di orgoglio. Cerco di dire loro di non fare ciò che non vorrebbero fosse fatto a loro e di vivere la vita in modo trasparente. Lascia che siano loro. In realtà, noi allenatori non siamo genitori di calciatori, ma siamo piloti. Le parole non valgono. Valgono poco. Il vento le porta via. Restano i gesti, gli sguardi, le forme e, soprattutto, gli atti. Non c’è modo migliore per mostrare affetto o rabbia». ATLETICO MADRID – «Conto da quando sono arrivato all’Atlético da giocatore. ...