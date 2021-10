Silvestri: «Non essere stato convocato a Euro2020 mi brucia, voglio il Mondiale» (Di domenica 10 ottobre 2021) Silvestri parla dell’avvio di campionato e dei suoi obiettivi: dalla mancata convocazione a Euro2020 al sogno Mondiale Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport parla della Serie A e dei suoi sogni personali, oltre a fare una promessa ai compagni in caso di qualificazione alle coppe europee. ATTACCANTI – «Vlahovic ha avuto una crescita esponenziale. Mi piace molto anche Abraham, da cui ho subito gol quando abbiamo affrontato la Roma. E attenzione a Kean: ho giocato assieme a Moise nel Verona, quando era ancora più giovane, e possiede mezzi notevoli». Euro2020 – «Sono sincero, mi è bruciato un po’ non essere andato all’Europeo. Sono stato convocato una volta nell’Italia, ma non mi sento ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)parla dell’avvio di campionato e dei suoi obiettivi: dalla mancata convocazione aal sognoMarco, portiere dell’Udinese, in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport parla della Serie A e dei suoi sogni personali, oltre a fare una promessa ai compagni in caso di qualificazione alle coppe europee. ATTACCANTI – «Vlahovic ha avuto una crescita esponenziale. Mi piace molto anche Abraham, da cui ho subito gol quando abbiamo affrontato la Roma. E attenzione a Kean: ho giocato assieme a Moise nel Verona, quando era ancora più giovane, e possiede mezzi notevoli».– «Sono sincero, mi èto un po’ nonandato all’Europeo. Sonouna volta nell’Italia, ma non mi sento ...

