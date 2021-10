Shoah | le scuse di Michetti

Leggi su italiasera

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il candidato sindaco del centrodestra per Roma Enricosi scusa per quanto scritto in un articolo sulladell’anno scorso. “Mi scuso sinceramente per aver ferito i sentimenti della Comunità Ebraica, che come tutti gli italiani apprezzo e ritengo parte perfettamente ed orgogliosamente integrata della città di Roma da sempre e nel Paese tutto” dichiara in una nota. “Nonostante abbia con fermezza condannato ogni forma di discriminazione razziale, anche in tempi non sospetti, ed in primis quella rappresentata dalla, mi rendo conto che in quell’articolo ho utilizzato con imperdonabile leggerezza dei termini che alimentano ancora oggi storici pregiudizi e ignobili luoghi comuni nei confronti del popolo ebraico” conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.