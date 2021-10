Shannen Doherty e la foto per sensibilizzare: “Mostro l’aspetto del cancro. Fate mammografie, controlli” (Di domenica 10 ottobre 2021) Combatta la sua battaglia contro il cancro al seno da sei anni e in occasione della presentazione del film List of a Lifetime ha dichiarato che ogni giorno cerca di viverlo al massimo per essere “il migliore esempio”. Shannen Doherty ha condiviso su Instagram un post per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e non possiamo che mostrarle gratitudine per la forza con la quale condivide i suoi pensieri, la sua esperienza e, come dice, lei “l’aspetto del cancro”: i capelli rasati e un fazzoletto sul naso per fermare un’emorragia. “Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie, a controlli regolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possano trovarsi di fronte – scrive la Brenda di Beverly Hills 90210 – Per il mese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Combatta la sua battaglia contro ilal seno da sei anni e in occasione della presentazione del film List of a Lifetime ha dichiarato che ogni giorno cerca di viverlo al massimo per essere “il migliore esempio”.ha condiviso su Instagram un post persull’importanza della prevenzione e non possiamo che mostrarle gratitudine per la forza con la quale condivide i suoi pensieri, la sua esperienza e, come dice, lei “del”: i capelli rasati e un fazzoletto sul naso per fermare un’emorragia. “Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a, aregolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possano trovarsi di fronte – scrive la Brenda di Beverly Hills 90210 – Per il mese ...

