Shannen Doherty e la decisione di radersi i capelli: il racconto dell’attrice nella lotta contro il cancro (Di domenica 10 ottobre 2021) Shannen Doherty ha condiviso su Instagram un altro doloroso capitolo della sua estenuante lotta contro il cancro al seno, diagnosticatole nel 2015. L’attrice di Beverly Hills 90210 ha pubblicato uno scatto che la ritrae in lacrime nel giorno in cui ha deciso di radersi i capelli, che cadevano a ciocche per effetto della chemioterapia. “Era una battaglia a sé stante” confessa ai followers attraverso un lungo messaggio. Shannen Doherty e la decisione di radersi i capelli: il ricordo di quel giorno È il 2015 quando a Shannen Doherty è stato diagnosticato un cancro al seno che le ha stravolto completamente la vita. L’attrice di Beverly ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021)ha condiviso su Instagram un altro doloroso capitolo della sua estenuanteilal seno, diagnosticatole nel 2015. L’attrice di Beverly Hills 90210 ha pubblicato uno scatto che la ritrae in lacrime nel giorno in cui ha deciso di, che cadevano a ciocche per effetto della chemioterapia. “Era una battaglia a sé stante” confessa ai followers attraverso un lungo messaggio.e ladi: il ricordo di quel giorno È il 2015 quando aè stato diagnosticato unal seno che le ha stravolto completamente la vita. L’attrice di Beverly ...

Advertising

infoitcultura : Shannen Doherty continua la sua lotta contro il cancro: l’ultima foto dell’attrice che ha scioccato i fan - infoitcultura : Shannen Doherty pubblica una foto in lacrime: “Il giorno in cui ho deciso di radermi la testa” - aurispietri : RT @MediasetTgcom24: Shannen Doherty, una foto shock dal letto per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro #ShannenDoherty https://t.c… - CronacaSocial : L'attrice, che da anni lotta con un tumore aggressivo, si mostra sui social in atteggiamenti umoristici: 'Trovare l… - Italia_Notizie : Shannen Doherty e la foto per sensibilizzare: “Mostro l’aspetto del cancro. Fate mammografie, controlli” -