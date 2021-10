Serie C, il Bari ribalta la Turris (da 1-2 a 4-2). Tris del Palermo, stop casalingo del Monopoli. Tutti i risultati (Di domenica 10 ottobre 2021) Si sono concluse anche le gare delle 17.30 valide per la 8a giornata di Serie C 2021-22. Tris del Palermo in casa contro il Foggia, rimonta il Bari contro la Turris (da 1-2 a 4-2) al San Nicola e si porta sempre più in vetta a +6 sul Catanzaro, oggi vincente sulla Paganese. Seguono a sette lunghezze Turris, Palermo, Taranto, Monopoli e Francavilla. Ecco Tutti i risultati: GIRONE B Imolese-Carrarese 2-4 Viterbese-Grosseto 0-1 GIRONE C Bari-Turris 4-2 Catania-Juve Stabia 3-2 Latina-Az Picerno 3-0 Monopoli-Campobasso 1-2 Paganese-Catanzaro 0-2 Palermo-Foggia 3-0 Potenza-Fidelis Andria 2-0 Taranto-Vibonese 0-0 Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Si sono concluse anche le gare delle 17.30 valide per la 8a giornata diC 2021-22.delin casa contro il Foggia, rimonta ilcontro la(da 1-2 a 4-2) al San Nicola e si porta sempre più in vetta a +6 sul Catanzaro, oggi vincente sulla Paganese. Seguono a sette lunghezze, Taranto,e Francavilla. Ecco: GIRONE B Imolese-Carrarese 2-4 Viterbese-Grosseto 0-1 GIRONE C4-2 Catania-Juve Stabia 3-2 Latina-Az Picerno 3-0-Campobasso 1-2 Paganese-Catanzaro 0-2-Foggia 3-0 Potenza-Fidelis Andria 2-0 Taranto-Vibonese 0-0 Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene ...

Advertising

citynowit : Bene il Catanzaro, gol di Rolando, perde ancora il Messina - gnomini : RT @DiMarzio: #SerieC | Otto partite, 24 gol in questo pomeriggio dal Girone C: #Bari sempre più primo, sorridono #Palermo e #Catania ??… - NewsTuttoC : Serie C, i finali delle gare delle 17:30: Bari vince in rimonta, tris Palermo - sportface2016 : #SerieC 2021/2022: poker in rimonta del #Bari sulla #Turris, #Campobasso corsaro a #Monopoli - HCE__ : RT @napolista: Bari-Turris 4-2, De Laurentiis primo in classifica anche col Bari Nel girone C della Serie C i pugliesi sono in testa alla… -