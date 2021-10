Serie A Femminile, tutti i risultati della 6a giornata (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Sassuolo risponde alla Juventus battendo l'Empoli. Il Milan di Ganz dietro le prime della classe. Ora la sosta di due settimane per far posto alle Azzurre della Nazionale Leggi su today (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Sassuolo risponde alla Juventus battendo l'Empoli. Il Milan di Ganz dietro le primeclasse. Ora la sosta di due settimane per far posto alle AzzurreNazionale

Advertising

EnricoTurcato : 30 vittorie di fila in campionato. TRENTA. Nessuno negli ultimi 15 anni ci era mai riuscito nella Serie A femminile… - FIGCfemminile : ???? RECORD ???? Battendo il Napoli Femminile per 2-0 (Caruso, @ValeCernoia7) la Juventus è la 1^ squadra a centrare… - GiovaAlbanese : Le #JuventusWomen vincono (col Napoli 2-0) la trentesima partita consecutiva in Serie A Femminile dalla stagione 20… - Zcfnews : Sassuolo-Empoli 3-2 Serie A Femminile - - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A FEMMINILE: La Juventus centra la 30a vittoria consecutiva e resta al comando della classifica insieme al Sa… -