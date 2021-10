Serie A femminile, il Sassuolo vince ancora e aggancia la Juve in vetta (Di domenica 10 ottobre 2021) La sesta giornata di Serie A TimVision si chiude con i successi di Sassuolo e Fiorentina e col pareggio tra Milan e Roma nel big match delle 12.30. La Juventus chiama, il Sassuolo risponde. Le neroverdi di Piovani fanno sei su sei e tornano al comando della classifica insieme alla Vecchia Signora. Al “Ricci” Cantore sblocca il punteggio dopo cinque minuti con un gran tocco sotto che supera Capelletti. Dopo il vantaggio delle padrone di casa la squadra di Ulderici prova a reagire ma non riesce ad affondare e all’intervallo il parziale non cambia. Nella ripresa invece torna a fare pressing la formazione emiliana: al 52’ annullato il raddoppio a Dubcova per fuorigioco, ma dopo appena sei minuti la ceca va a bersaglio in posizione regolare su una respinta del portiere toscano e questa volta il gol del 2-0 viene ... Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) La sesta giornata diA TimVision si chiude con i successi die Fiorentina e col pareggio tra Milan e Roma nel big match delle 12.30. Lantus chiama, ilrisponde. Le neroverdi di Piovani fanno sei su sei e tornano al comando della classifica insieme alla Vecchia Signora. Al “Ricci” Cantore sblocca il punteggio dopo cinque minuti con un gran tocco sotto che supera Capelletti. Dopo il vantaggio delle padrone di casa la squadra di Ulderici prova a reagire ma non riesce ad affondare e all’intervallo il parziale non cambia. Nella ripresa invece torna a fare pressing la formazione emiliana: al 52’ annullato il raddoppio a Dubcova per fuorigioco, ma dopo appena sei minuti la ceca va a bersaglio in posizione regolare su una respinta del portiere toscano e questa volta il gol del 2-0 viene ...

Advertising

EnricoTurcato : 30 vittorie di fila in campionato. TRENTA. Nessuno negli ultimi 15 anni ci era mai riuscito nella Serie A femminile… - FIGCfemminile : ???? RECORD ???? Battendo il Napoli Femminile per 2-0 (Caruso, @ValeCernoia7) la Juventus è la 1^ squadra a centrare… - GiovaAlbanese : Le #JuventusWomen vincono (col Napoli 2-0) la trentesima partita consecutiva in Serie A Femminile dalla stagione 20… - calciofemminil2 : RT @LFootball_: ?? All'evento 'La serie A femminile, tutto il rosa del calcio” presenti Ludovica Mantovani e Beatrice Merlo. “Per un movimen… - PvtGunnerHeath : RT @FIGCfemminile: SERIE ??? | #SerieBFemminile ???? ?? Il @ChievoWomen vince ed è primo in classifica! ?? @BresciaCF secondo con Tavagnacc… -