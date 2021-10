Sergio Perez, guerriero della Red Bull: “Hamilton? Non gli renderò vita facile” (Di domenica 10 ottobre 2021) Una battaglia incrociata tra Mercedes e Red Bull nel Gran Premio di Turchia. In prima fila partiranno appaiati Valtteri Bottas e Max Verstappen, mentre dietro Lewis Hamilton dovrà vedersela con Sergio Perez che farà di tutto per stoppare per più tempo possibile la risalita del campione del mondo. Le parole di Sergio Perez prima della gara di Turchia Christian Horner, team principal della Red Bull, non vuole imbrigliare nelle strategie di scuderia il pilota che partirà davanti a Lewis Hamilton: “Non rovineremo la gara di Perez con l’obiettivo di ostacolare Hamilton, cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile con entrambi i piloti“ Ecco le parole del pilota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Una battaglia incrociata tra Mercedes e Rednel Gran Premio di Turchia. In prima fila partiranno appaiati Valtteri Bottas e Max Verstappen, mentre dietro Lewisdovrà vedersela conche farà di tutto per stoppare per più tempo possibile la risalita del campione del mondo. Le parole diprimagara di Turchia Christian Horner, team principalRed, non vuole imbrigliare nelle strategie di scuderia il pilota che partirà davanti a Lewis: “Non rovineremo la gara dicon l’obiettivo di ostacolare, cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile con entrambi i piloti“ Ecco le parole del pilota ...

