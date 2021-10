Seregno-Mantova, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Il calcio non si ferma mai e nonostante la sosta dedicata alle Nazionali, sono pronte a scendere in campo le squadre della Serie C. Naturalmente, anche il Gruppo A sarà chiamato in causa. Si sfideranno Seregno e Mantova in una gara serratissima e importantissima in chiave playoff. Entrambe le squadre si trovano appaiate a metà classifica, separate da soli due punti. Le due competitor lombarde si sfideranno a viso aperto, in una partita che potrebbe valere moltissimo sotto il lato emotivo: i padroni di casa arrivano da sette punti nelle ultime tre partite (un pareggio e due vittorie), mentre gli ospiti hanno racimolato quattro lunghezze sperimentando tutti i segni possibili nelle ultime tre gare. Ecco le ultime da Seregno-Mantova con le probabili formazioni, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Il calcio non si ferma mai e nonostante la sosta dedicata alle Nazionali, sono pronte a scendere in campo le squadre dellaC. Naturalmente, anche il Gruppo A sarà chiamato in causa. Si sfiderannoin una gara serratissima e importantissima in chiave playoff. Entrambe le squadre si trovano appaiate a metà classifica, separate da soli due punti. Le due competitor lombarde si sfideranno a viso aperto, in una partita che potrebbe valere moltissimo sotto il lato emotivo: i padroni di casa arrivano da sette punti nelle ultime tre partite (un pareggio e due vittorie), mentre gli ospiti hanno racimolato quattro lunghezze sperimentando tutti i segni possibili nelle ultime tre gare. Ecco le ultime dacon le, il ...

Advertising

gazzettamantova : Per il Mantova anti-Seregno mister Lauro torna all’antico Dopo il turnover con la Juventus dovrebbero rientrare Che… - gazzettamantova : Paudice: «Mantova pronto a rialzare la testa a Seregno» Il 20enne centravanti: «È arrivato il mio momento, darò tut… - gazzettamantova : Mantova, chi si rivede... Raggio Garibaldi tra i big del Seregno: «L’Acm è parte di me» Il mediano di nuovo avversa… - GazzettinoL : Serie C Gir A 1-1 Feralpisalò-Pro Sesto 2-1 Fiorenzuola-Lecco 0-1 Giana Erminio-Legnago 0-1 Mantova-Juve U23… - PEFIORENTINA : Serie C Group C Full Times MD7 Feralpisalo 1 Pro Sesto 1 Fiorenzuola 2 Lecco 1 Giana Erminio 0 Legnago 1 Mantov… -