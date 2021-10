"Se non mi avessero bocciato...". Berlusconi, lo sfogo rubato su Meloni e Salvini: l'effetto-amministrative che mina il centrodestra (Di domenica 10 ottobre 2021) Silvio Berlusconi è pronto a tornare in campo a tutti gli effetti. Dopo aver compiuto 85 anni, il fondatore di Forza Italia sta per trasferirsi nuovamente a Roma, nella residenza sull'Appia Antica che è rimasta deserta nei mesi in cui il Cav ha dovuto far fronte agli strascichi del Covid e a diversi problemi di salute che hanno richiesto dei ricoveri in ospedale. “Serve un mio ritorno in campo”, avrebbe confidato ai fedelissimi. Lo ha rivelato Emanuele Lauria, che su Repubblica scrive che Berlusconi è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista sia nel suo partito che nella coalizione di centrodestra, alle prese con l'effetto-amministrative: l'ultima tornata elettorale ha infatti messo in evidenza le difficoltà dei sovranisti e l'ascesa inferiore alle aspettative di Fratelli d'Italia. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Silvioè pronto a tornare in campo a tutti gli effetti. Dopo aver compiuto 85 anni, il fondatore di Forza Italia sta per trasferirsi nuovamente a Roma, nella residenza sull'Appia Antica che è rimasta deserta nei mesi in cui il Cav ha dovuto far fronte agli strascichi del Covid e a diversi problemi di salute che hanno richiesto dei ricoveri in ospedale. “Serve un mio ritorno in campo”, avrebbe confidato ai fedelissimi. Lo ha rivelato Emanuele Lauria, che su Repubblica scrive cheè pronto a riprendersi un ruolo da protagonista sia nel suo partito che nella coalizione di, alle prese con l': l'ultima tornata elettorale ha infatti messo in evidenza le difficoltà dei sovranisti e l'ascesa inferiore alle aspettative di Fratelli d'Italia. E ...

