Scuola | niente quarantena  se in classe c’è un positivo |  le nuove regole anti-Dad

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente quarantena per gli studenti di una classe in cui c'è un caso positivo di Covid, ma sorveglianza con i test.… - repubblica : Covid, la scuola azzera la quarantena. “Niente Dad con un solo contagio” - MediasetTgcom24 : Scuola, bozza linee guida: niente quarantena con un caso di Covid in classe #scuola - GiorgioMilano61 : @radiosilvana @saveriolakadima @PBerizzi @ANPI_Scuola @AndreaMarano11 @pvsassone @tripposauro @TucciTuccio… - _cherryblvssom : @SaturnEve137 magari ci proverò quando la scuola sarà finita ( quindi presto perché il tempo passa come niente AHHA ) -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola niente

Forse i nomi di Sofia Scalia e Luigi Calagna non vi dicono, ma se chi ha in casa bambini con l'accesso a YouTube conoscerà sicuramente il fenomeno dei ... Il mistero dellaincantata", ..., nessuna quarantena con un solo casoquarentena per gli studenti di una classe in cui c'è un caso positivo di Covid, ma sorveglianza con i test. Questo quanto sarebbe riportato nella ...14.39 Scuola, no quarantena con un solo caso Niente quarentena per gli studenti di una classe in cui c'è un caso positivo di Covid, ma sorveglianza con i test. Così nella bozza dell'Iss, ministero del ...Anche i lavoratori dell’Amat si uniscono allo sciopero generale indetto per la giornata di domani, lunedì 11 ottobre, nelle principali piazze italiane. A scendere in campo saranno le maggiori organizz ...