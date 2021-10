Scuola, cambia tutto: le nuove regole (Di domenica 10 ottobre 2021) Tamponi per tutti i compagni di classe in caso di positivo per evitare la didattica a distanza: sarebbe questo uno dei principali punti del documento ufficiale che hanno preparato ministero della Salute, dell’Istruzione e Istituto superiore della sanità per cambiare le regole della quarantena a Scuola ed evitare il più possibile le interruzioni della didattica in presenza. Manca ancora il visto dell’ufficialità, che arriverà dopo il via libera delle Regioni atteso per la settimana prossima, ma le indicazioni in arrivo dal governo andrebbero incontro alle richieste dei dirigenti scolastici, che chiedono da giorni indicazioni univoche per ridurre i tempi della quarantena, e dei sindacati, che rilevano difformità sul territorio nazionale sulla gestione dei casi. Attualmente la quarantena dura dieci giorni per i non vaccinati e ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 ottobre 2021) Tamponi per tutti i compagni di classe in caso di positivo per evitare la didattica a distanza: sarebbe questo uno dei principali punti del documento ufficiale che hanno preparato ministero della Salute, dell’Istruzione e Istituto superiore della sanità perre ledella quarantena aed evitare il più possibile le interruzioni della didattica in presenza. Manca ancora il visto dell’ufficialità, che arriverà dopo il via libera delle Regioni atteso per la settimana prossima, ma le indicazioni in arrivo dal governo andrebbero incontro alle richieste dei dirigenti scolastici, che chiedono da giorni indicazioni univoche per ridurre i tempi della quarantena, e dei sindacati, che rilevano difformità sul territorio nazionale sulla gestione dei casi. Attualmente la quarantena dura dieci giorni per i non vaccinati e ...

Advertising

Tommy_Serra : @KSport24 @Bresingarr I campioni come li chiami tu sono pochi, e soprattutto non possiamo permetterceli. VDB è un o… - T4EBEAR : @ONL9THEBRAVE di questo passo mia madre mi cambia veramente di scuola - chestanchitaa : @_catinthebox Secondo me anche la scuola sbaglia molto, si insegna la storia in modo molto romanzato è lontano quas… - swagyggi : mamma mi cambia scuola dai dai - Bangchan_9798 : Mister Muscolo prima dice che si ritira da scuola e poi cambia idea! Perché devi illudermi così non lo so -