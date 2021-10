Scontri No green pass, la polizia arresta Fiore e Castellino di Forza Nuova e altre 10 persone (Di domenica 10 ottobre 2021) Gli arresti nella notte fra sabato e domenica dopo le manifestazioni contro la certificazione verde Leggi su corriere (Di domenica 10 ottobre 2021) Gli arresti nella notte fra sabato e domenica dopo le manifestazioni contro la certificazione verde

sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - ilfoglio_it : ++ Roma, scontri e atti di vandalismo in via del Tritone alla manifestazione contro il green pass. La polizia evita… - infoitinterno : Scontri no Green Pass a Roma, Draghi condanna le violenze: “Avanti con i vaccini” - BaldaniM : RT @sole24ore: Green pass: scontri a Roma. Assalto alla Cgil, solidarietà di Mattarella e Draghi -