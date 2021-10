Scontri Green Pass a Roma, arrestati i vertici nazionali di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) : tra i dodici fermati anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino Sono per ora dodici le persone arrestate nella notte a Roma dopo le devastazioni conseguenza della manifestazione ‘No Green Pass’ di sabato 9 ottobre nella capitale. Una su tutte, l’assalto alla sede nazionale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) : tra i dodici fermati anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino Sono per ora dodici le persone arrestate nella notte adopo le devastazioni conseguenza della manifestazione ‘No’ di sabato 9 ottobre nella capitale. Una su tutte, l’assalto alla sede nazionale L'articolo proviene da Inews.it.

