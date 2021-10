Scontri con la polizia al corteo dei No Green Pass a Roma. Attaccata la sede della Cgil. Nella notte 12 arresti. Fermati anche i leader di Forza Nuova Fiore e Castellino (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono dodici gli arresti compiuti Nella notte della polizia per gli Scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri a Roma alla manifestazione non autorizzata “No Green Pass”, indetta sui social da diversi profili e che tra gli organizzatori vedeva anche Forza Nuova. Circa 10.000 persone si sono riversate per le strade del centro di Roma per protestare contro l’obbligatorietà della certificazione verde. Il sit-in, autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, si è trasformato in un corteo non autorizzato quando una parte dei manifestanti si è staccata entrando in in via Veneto e Forzando il cordone delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono dodici glicompiutiper gliavvenuti nel pomeriggio di ieri aalla manifestazione non autorizzata “No”, indetta sui social da diversi profili e che tra gli organizzatori vedeva. Circa 10.000 persone si sono riversate per le strade del centro diper protestare contro l’obbligatorietàcertificazione verde. Il sit-in, autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, si è trasformato in unnon autorizzato quando una parte dei manifestanti si è staccata entrando in in via Veneto endo il cordone delle ...

sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - Pontifex_it : Siamo in questo cammino per coltivare la pace in nome di Dio, riconoscendoci fratelli. Se c’è chi vuole dividere e… - Ettore_Rosato : Ciò che accade a #Roma è una vergogna.Nulla a che fare con legittimo dissenso sulle scelte del governo. Lacrimogeni… - anna113tk : RT @sruotolo1: Hanno assaltato la sede della #Cgil i fascisti di #forzanuova con i #novax e i #nogreenpass protagonisti degli scontri con l… - fey_folk : RT @cardinale_anna: Meloni e Salvini non riescono a condannare gli scontri di Roma in modo chiaro. Attaccano la Lamorgese. Come sempre un… -