Scontri a Roma | Meloni | “È squadrismo ma non conosco la matrice” Il Pd | “Gliela spieghiamo noi”

Leggi su tpi

(Di domenica 10 ottobre 2021) Glidelle ultime ore a, dopo la manifestazione dei No Green pass e le scene da guerriglia urbana, che hanno portato a 12 arresti, hanno infiammato il dibattito politico. Bipartisan la condanna all’uso delle violenze, ma le sfumature tra i partiti dell’arco parlamentare sono diverse. Giorgiaresta sul vago e punta il dito sulla gestione della sicurezza da parte del Viminale. Da Madrid, la leader di Fratelli d’Italia ha condannato l’assalto alla Cgil: “È sicuramente violenza e, poi lanon la. Nel senso che non so quale fosse ladi questa manifestazione ieri, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto. Il punto è che è violenza, èe questa roba va combattuta sempre”. La leader ...