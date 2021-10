Scontri a Roma | maxi retata nella notte | 12 arresti | compresi i vertici di Forza Nuova La Cgil riapre le sedi

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sono dodici le persone fermate dopo glidi ieri a. Il day after la guerriglia urbana di sabato si apre con la notizia dei fermi che le forze dell’ordine hanno eseguito nel corso della. Quando gli agenti hanno individuato e arrestato 12 facinorosi coinvolti nelle violenze durante la manifestazionena dei No Green Pass. Fra gli arrestati ci sono anche esponenti al vertice di. In manette dopo lanotturna, il fondatore del movimento Roberto Fiore e il leaderno Giuliano Castellino. «Il provvedimento – riferisce tra gli altri Il Corriere della sera – è stato deciso dalla questura su disposizione del pm. E sulla base dei risu quanto avvenuto fra Piazza del popolo e ...

MILANO - Sono 12 le persone arrestate nel corso della notte aper i disordini che, ieri pomeriggio, hanno sconvolto la Capitale. Tra questi anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino , rispettivamente responsabile nazionale e coordinatore romano dell'...... in questo modo l'artista indisturbato invece di ritirarsi nell'hotel in cui soggiornava, ha in parte documentato la serata dinel cuore di. Ha ripreso un ferito con la testa sanguinante,...Sono state arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di sabato a Roma. Fra loro i vertici di Forza Nuova e leader neofascisti Roberto Fiore e Giuliano ...“Anche la città di Palermo partecipa alla Giornata in memoria delle vittime sul lavoro. Che non è soltanto un momento per ricordare tutti i caduti nei luoghi di lavoro ed esprimere solidarietà e vicin ...