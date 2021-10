Scontri a Roma | Letta chiama alla piazza ma il centrodestra si sfila

Advertising

GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - FioravantiLeo : RT @sruotolo1: Hanno assaltato la sede della #Cgil i fascisti di #forzanuova con i #novax e i #nogreenpass protagonisti degli scontri con l… - Mario44623861 : RT @NicolaPorro: Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del #centrod… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Roma

AGI - Ondata di arresti all'indomani degliche hanno sconvolto il centro a: sono 12 i manifestanti ammanettati dagli agenti della Digos per il corteo no Green Pass e per l'assalto alla sede della Cgil in Corso d'Italia. Tra questi ...Anche Roberto Fiore tra gli arrestati per glidiL'appuntamento si colloca nel solco di una più stretta collaborazione tra Fratelli d'Italia e Vox nell'ambito della famiglia dei ...Tra i dodici arrestati per l'assalto di ieri, sabato 9 ottobre, alla sede romana della Cgil non ci sono solo i nomi di ex Nar ed esponenti di Forza Nuova, ma anche quello del ristoratore modenese Biag ...Si sente chiaramente la fotografa urale 'sono una giornalista''. video di Flavia Amabile La testimonianza è quella di Flavia Amabile, giornalista de La Stampa, che sabato 9 ottobre si trovava in piazz ...