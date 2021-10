Scontri a Roma | così il leader di IoApro postava il video in diretta | ' Sfondiamo la Cgil'

Advertising

GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - giu98x : RT @MediasetTgcom24: Scontri a Roma: 38 agenti feriti, 600 manifestanti identificati #roma - fiorenzamarcel1 : RT @alexchicchi: Aspettiamo che ci scappi il morto? #fascisti #piazzadelpopolo Roma, il Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I devastato… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Roma

'Si sfonda la sede della Cgil'. Con queste parole Biagio Passaro , il ristoratore leader del movimento 'IoApro', illustrava l'assalto alla sede del sindacato a, con porte sfondate e danni per migliaia di euro. Su Facebook Passaro condivideva in diretta le immagini e l'ingresso della folla nei locali: 'Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la Cgil', dice ...Le proteste di sabato 9 ottobre acontro il Green pass sono state infiltrate da alcune frange estremiste che hanno portato a duritra forze dell'ordine e manifestanti. A guidare l'assalto alla sede romana della Cgil c'...Il presidente Silvio Berlusconi ha telefonato al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per manifestare a lui e a tutto il sindacato vicinanza e solidarietà per l'inaccettabile violenza che ...Dopo gli atti di violenza di ieri sera a Roma, il bilancio è di 12 persone arrestate, fra i quali anche gli storici leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, nonchè la promotrice dell ...