Scontri a Roma, Berlusconi chiama Landini: "Violenza inaccettabile" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il presidente Silvio Berlusconi ha telefonato al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per manifestare a lui e a tutto il sindacato vicinanza e solidarietà per l'inaccettabile Violenza che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) Il presidente Silvioha telefonato al segretario generale della Cgil, Maurizio, per manifestare a lui e a tutto il sindacato vicinanza e solidarietà per l'che ...

Advertising

GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - giubekka : Scontri a Roma, #Meloni: «Squadrismo ma non conosco la matrice». #FratellidItalia # - Dome689 : RT @repubblica: Scontri a Roma, Meloni: 'È squadrismo, ma non conosco la matrice'. Il Pd: 'Gliela spieghiamo noi' -