Sciopero Roma 11 ottobre 2021, metro e autobus a rischio per tutta la giornata di lunedì: orari garantiti, corteo e disagi previsti (Di domenica 10 ottobre 2021) Incroceranno le braccia domani, lunedì 11 ottobre, diversi lavoratori. Dal settore dell'igiene ambientale, fino ai dipendenti di Trenitalia e Italo e a quelli che lavorano sui mezzi di trasporto. Uno Sciopero indetto su scala nazionale, un lunedì che si preannuncia essere nero per i pendolari della Capitale (e non solo). A Roma, infatti, metro, autobus e tram sono a rischio per tutta la giornata, così come indubbia la circolazione dei treni regionali, dei traghetti, degli aerei, a eccezione delle fasce garantite. Leggi anche: Sciopero generale 11 ottobre 2021: c'è anche il settore dell'igiene ambientale. No green pass ma non solo, i motivi della ...

