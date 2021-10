Sciopero mezzi pubblici e scuole 11 ottobre 2021: ecco i trasporti garantiti (Di domenica 10 ottobre 2021) I sindacati di base hanno proclamato uno Sciopero per lunedì 11 ottobre dei settori pubblici e privati di 24 ore in tutta Italia. Per la giornata di domani 11 ottobre 2021 è previsto Sciopero nazionale che coinvolgerà scuola e trasporti pubblici (treni, aerei, autobus, metropolitane). L’interruzione delle attività attuata è indetto da Cobas (Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base) e tutto il sindacati di base. Cosa chiedono i lavoratori Nelle maggiori città italiane si terranno manifestazioni in cui gli scioperanti chiederanno la riduzione del tempo di lavoro, un lavoro equo in termini di diritti, con il contratto a tempo indeterminato, innalzamento dei salari reali e un salario minimo europeo. ... Leggi su ck12 (Di domenica 10 ottobre 2021) I sindacati di base hanno proclamato unoper lunedì 11dei settorie privati di 24 ore in tutta Italia. Per la giornata di domani 11è previstonazionale che coinvolgerà scuola e(treni, aerei, autobus, metropolitane). L’interruzione delle attività attuata è indetto da Cobas (Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base) e tutto il sindacati di base. Cosa chiedono i lavoratori Nelle maggiori città italiane si terranno manifestazioni in cui gli scioperanti chiederanno la riduzione del tempo di lavoro, un lavoro equo in termini di diritti, con il contratto a tempo indeterminato, innalzamento dei salari reali e un salario minimo europeo. ...

Advertising

voidxemzi : vengo a scoprire che forse domani c’è sciopero dei mezzi????come minchia ci vado a scuola cristo - thinkofyoo : Come se non bastasse che domani è lunedì c’è pure sciopero dei mezzi ?? tanto mica ci metto venticinque ore già norm… - FAIRYTAE95s : secondo sciopero dei mezzi in manco un mese maledetti - naufragola : domani ho lezione dalle 10.30 alle 20 e c’è pure lo sciopero dei mezzi secondo me non arrivo a sera - __adorelou__ : 11 ottobre sciopero dei mezzi io: 'mamma domani c'è lo sciopero dei mezzi essendo che 99% non ho il treno e manco i… -