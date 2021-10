Sciopero 11 ottobre 2021 | oggi stop treni | aerei e trasporti

(Di domenica 10 ottobre 2021)generale nazionale, l’Italia si ferma., lunedì 11, a rischio in particolare iin stazione dalle 21 di domenica 10a terra, autobus e metro fuori servizio. Anche scuola e uffici pubblici coinvolti nella protesta per l’agitazione che prevede fasce di garanzia soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi città. Logenerale nazionale di 24 ore promosso da “tutte le organizzazioni sindacali conflittuali, alternative e di base si preannuncia partecipatissimo in tutto il Paese, a maggior ragione dopo le violenze dello squadrismo fascista di sabato a Roma”, sottolinea l’Unione Sindacale di Base nel riferire che si terranno manifestazioni in più di 40 città ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero ottobre

ITA, Altavilla: trattativa assunzioni chiusa, il 15si parte I pericoli Come già accaduto ... Oggi intanto lodei Cobas, sempre secondo stime, porterà alla cancellazione di circa 140 ......di Sicilia e Rgs - Radiogiornale di Sicilia domani e dopodomani si asterranno dal lavoro per unoproclamato dalla rappresentanza sindacale, dalle 8 di lunedì 11 alle 20 di martedì 12,...Roma – Sciopero generale nazionale, l’Italia si ferma. Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, a rischio in particolare i trasporti: treni in stazione dalle 21 di domenica 10 ottobre, aerei a terra, autobus e m ...Per la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Orsa Tpl Genova in vista dello sciopero generale di domani, lu ...