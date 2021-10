Sciagura aerea nel centro della Russia, 15 morti (Di domenica 10 ottobre 2021) Un aereo che trasportava un gruppo di paracadutisti si è schiantato al suolo questa mattina in Russia, spezzandosi in due: lo ha reso noto su Telegram il ministero delle emergenze indicando che 15 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) Un aereo che trasportava un gruppo di paracadutisti si è schiantato al suolo questa mattina in, spezzandosi in due: lo ha reso noto su Telegram il ministero delle emergenze indicando che 15 ...

