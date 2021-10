Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: le squadre di velocità maschile si allenano in Val Senales (Di domenica 10 ottobre 2021) Prosegue, e si intensifica, il percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 della nazionale italiana. Mentre il comparto tecnico si prepara per l’esordio ufficiale, ovvero il gigante di Soelden di domenica 24 ottobre, anche il reparto della velocità inizia a scaldare i motori in vista della nuova annata. Il direttore tecnico Alberto Ghidoni, infatti, ha convocato per una sessione di quattro giorni di allenamento in Val Senales (Bolzano), i gruppi 1 e 2 di Coppa del Mondo maschile di discipline veloci. Da martedì 12 ottobre a giovedì 15, quindi, vedremo in azione per la squadra 1 Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi, mentre nel gruppo 2 vedremo Guglielmo Bosca, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Prosegue, e si intensifica, il percorso di avvicinamento alladeldi scidella nazionale italiana. Mentre il comparto tecnico si prepara per l’esordio ufficiale, ovvero il gigante di Soelden di domenica 24 ottobre, anche il reparto dellainizia a scaldare i motori in vista della nuova annata. Il direttore tecnico Alberto Ghidoni, infatti, ha convocato per una sessione di quattro giorni di allenamento in Val(Bolzano), i gruppi 1 e 2 dideldi discipline veloci. Da martedì 12 ottobre a giovedì 15, quindi, vedremo in azione per la squadra 1 Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi, mentre nel gruppo 2 vedremo Guglielmo Bosca, ...

