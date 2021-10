Scala di Milano | da lunedì torna la capienza ' piena' | da 1000 a 2000 spettatori Si punta al sold - out per il primo spettacolo

Advertising

LMarsanico : RT @dmypan: Milan Italy Walking Tour Duomo Di Milano La Scala Castello Sforza Street View - cigar150 : RT @dmypan: Milan Italy Walking Tour Duomo Di Milano La Scala Castello Sforza Street View - 230270paolo : RT @eventiatmilano: Il Teatro alla Scala di Milano riparte a capienza piena: primo show senza distanziamento lunedì 11 ottobre 'Il barbiere… - Stupormundi66 : RT @eventiatmilano: Il Teatro alla Scala di Milano riparte a capienza piena: primo show senza distanziamento lunedì 11 ottobre 'Il barbiere… - eventiatmilano : Il Teatro alla Scala di Milano riparte a capienza piena: primo show senza distanziamento lunedì 11 ottobre 'Il barb… -

Ultime Notizie dalla rete : Scala Milano

Ladisi prepara riempirsi nuovamente di pubblico da lunedì, ovvero da quando i teatri - secondo l'ultimo decreto del Governo - torneranno a capienza piena con l'obbligo di green pass. Un ...Ladiè pronta a tornare al 100%, il primo spettacolo a capienza piena ci sarà già domani. Gli spettatori del Barbiere di Siviglia saranno i pionieri di questo nuovo corso. Al teatro ...La Scala di Milano si prepara riempirsi nuovamente di pubblico da lunedì, ovvero da quando i teatri - secondo l’ultimo decreto del Governo - torneranno a capienza piena ...Dall'11 ottobre capienza al 100% in cinema e teatri, via il distanziamento nei musei, riaprono le discoteche. Un anno fa stava per iniziare una lunga chiusura ...