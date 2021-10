SBK | Vallelunga | beffa per Delbianco | Pirro vince al fotofinish

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sembrava fatta per Alessandro. L’ingresso alla Roma, dopo aver rintuzzato l’ultimo attacco di Michelealla “Esse”, resistendo all’esterno ad un affondo del rivale all’interno sul cambio di direzione, lo vedeva davanti all’agguerrito rivale. Pochi metri ancora e sarebbe stata festa per la prima vittoria in SBK del CIV oltre che per i colori del team DMR di Walter Durigòn. Ma avere subito dietro un penta campione mai sazio di vittorie, e che non ci pensa affatto a mollare la presa, è qualcosa che non ti lascia tranquillo. La zampata arriva, sempre. Classe e forza ed esperienza di Michelesono racchiuse nella superba pennellata che ha segnato la Roma, l’ultima curva del Piero Taruffi, una linea perfetta che ha spostato l’equilibrio sulla sponda Ducati quando dall’altra parte la Honda CBR1000RR-R #52 andava ...

Pochi metri ancora e sarebbe stata festa per la prima vittoria indel CIV oltre che per i ... Per lui doppio podio a, dopo quello clamoroso in rimonta da una caduta alle Cimini di Gara 1 ...Giornata conclusiva per i piloti del CIV che, sul tracciato di, si apprestano alle partenze dagli ultimi semafori della stagione. Con i titoli assegnati nella, con l'ennesimo trionfo di Michele Pirro, la SSP 300 andata a Matteo Vannucci con la ...SBK: Michele Pirro coglie la 51esima affermazione in carriera in Gara 2 del CIV Superbike in seguito ad un rovente duello con Alessandro Delbianco, sopravanzato soltanto al fotofinish. Sul podio feste ...Sembrava fatta per Alessandro Delbianco. L'ingresso alla Roma, dopo aver rintuzzato l'ultimo attacco di Michele Pirro alla "Esse", resistendo all'esterno ...