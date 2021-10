Sassari-Reggio Emilia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 10 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-UNAHOTELS Reggio Emilia, sfida valida per la terza giornata di Serie A1 2021/2022 di basket. Trasferta sarda per gli uomini di coach Caja, a punteggio pieno dopo le prime due uscite stagionali. Da canto loro, i padroni di casa sono incappati in una sconfitta dopo la vittoria alla prima giornata. L’appuntamento per la palla a due al PalaSerradimigni è fissato per le ore 18:00 di domenica 10 ottobre. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi fornirà la diretta testuale dell’incontro. SEGUI LA diretta TESTUALE COME VEDERE TUTTE LE ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere inBanco di Sardegna-UNAHOTELS, sfida valida per la terza giornata diA1di. Trasferta sarda per gli uomini di coach Caja, a punteggio pieno dopo le prime due uscite stagionali. Da canto loro, i padroni di casa sono incappati in una sconfitta dopo la vittoria alla prima giornata. L’appuntamento per la palla a due al PalaSerradimigni è fissato per le ore 18:00 di domenica 10 ottobre. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi fornirà latestuale dell’incontro. SEGUI LATESTUALE COME VEDERE TUTTE LE ...

Advertising

zazoomblog : Dinamo Sassari-Reggio Emilia oggi Serie A basket: orario tv programma streaming - #Dinamo #Sassari-Reggio #Emilia… - ematr_86 : 18.00 BASKET M SASSARI vs REGGIO EMILIA DISCOVERY+ 18.00 VOLLEY M MONZA vs MODENA RAISPORT 1… - BasketMagazine : New post: Reggio Emilia, Caja: “Contro Sassari sarà imprescindibile una grande difesa di squadra” #basketmagazine - basketinside360 : Sassari-Reggio Emilia, Caja: 'i primi minuti saranno decisivi per le sorti della gara' - - SportandoIT : Sassari-Reggio Emilia, si ripropone la storica finale 2015 -