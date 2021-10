Sanremo 2022, Amadeus tenta il colpaccio: nomi pazzeschi in gara (Di domenica 10 ottobre 2021) L’edizione 2022 di Sanremo potrebbe essere tra le più spettacolari di sempre. Amadeus prepara un cast di concorrenti pazzesco Continuano i preparativi in vista del Festival di Sanremo 2022. Amadeus sarà ancora una volta alla conduzione della kermesse, e sta lavorando per mettere in piedi la lista dei big che parteciperanno. Se fino a qualche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) L’edizionedipotrebbe essere tra le più spettacolari di sempre.prepara un cast di concorrenti pazzesco Continuano i preparativi in vista del Festival disarà ancora una volta alla conduzione della kermesse, e sta lavorando per mettere in piedi la lista dei big che parteciperanno. Se fino a qualche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

IlContiAndrea : Torino d’un colpo si è risvegliata mejo degli albergatori di Sanremo. Per maggio 2022 Hotel già quasi tutti pieni e… - prendoipali : Ari, Luca, Blanco e Alfa a Sanremo 2022 ma davvero!!! io sclero?? - BITCHYFit : Sanremo 2022, la lista dei papabili big: da Elisa e Loredana Bertè ad Aka7even - crisidipanic0 : RT @koala_moonlight: elisa in coppia con rkomi, blanco, ariete, federico rossi, zen circià, marlene kuntz, aka7even possibili artisti in ga… - VelvetMagIta : #Sanremo2022, anche #Elisa tra i big in gara? #Amadeus lavora alla prossima edizione ??????… -