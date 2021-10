Salerno, presidio di solidarietà davanti alla sede della Cgil (VIDEO) (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È in corso anche davanti alla sede della Cgil di Salerno, in via Manzo, un presidio di solidarietà nei confronti di quanto accaduto alla sede nazionale del sindacato, a Roma, assaltata e vandalizzata ieri durante un corteo dei No Vax. Anche dal sindacato a Salerno arriva duro e forte il coro un anime a condannare con forza quanto accaduto ieri. Presenti diversi rappresentanti politici ed istituzionali, tra i quali il parlamentare Piero De Luca, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, rappresentante anche dell’Anci, i rappresentanti provinciali dell’Anpi, : Già nella serata di ieri in molti avevano manifestato vicinanza con una serie di note come ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È in corso anchedi, in via Manzo, undinei confronti di quanto accadutonazionale del sindacato, a Roma, assaltata e vandalizzata ieri durante un corteo dei No Vax. Anche dal sindacato aarriva duro e forte il coro un anime a condannare con forza quanto accaduto ieri. Presenti diversi rappresentanti politici ed istituzionali, tra i quali il parlamentare Piero De Luca, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, rappresentante anche dell’Anci, i rappresentanti provinciali dell’Anpi, : Già nella serata di ieri in molti avevano manifestato vicinanza con una serie di note come ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, presidio di solidarietà davanti alla sede della Cgil (VIDEO) ** - Alex__Potenza : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra inaugura a Salerno la nuova sede della @FilcaCisl, un presidio di tutela dei diritti e di servizi per i nos… - FNPCISLSicilia : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra inaugura a Salerno la nuova sede della @FilcaCisl, un presidio di tutela dei diritti e di servizi per i nos… - anteprima24 : ** La polizia provinciale a presidio di piazza Libertà, Strianese: 'Vandalismo inaccettabile' **… - alemiranda0984 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra inaugura a Salerno la nuova sede della @FilcaCisl, un presidio di tutela dei diritti e di servizi per i nos… -