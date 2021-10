(Di domenica 10 ottobre 2021) SALERNO - Dopo aver raggiunto l'obiettivo di non prendere gol (contro il Genoa), in casal'obiettivo è migliorare la fase offensiva. Sabato contro lo Spezia sono in 4 (, Djuric, Gondo ...

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, all'appello manca solo Simy - sportli26181512 : Salernitana, Simy vuole ritornare leader: L'attaccante è ancora a secco: lo scorso anno dopo 7 giornate era già and… - TuttoSalerno : Salernitana, c'è da recuperare al più presto Simy - MU2solutions : @FantaCons @GiuseppeL41 @Oracolo_Fanta @SOSFanta @GruppoEsperti @TuttoFanta @iConsdelFanta @ProfidiAndrea Se chiama… - calciopedia : Napoli: Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas Roma: Diawara Salernitana: Kechrida, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Gondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Simy

Corriere dello Sport

SALERNO - Dopo aver raggiunto l'obiettivo di non prendere gol (contro il Genoa), in casal'obiettivo è migliorare la fase offensiva. Sabato contro lo Spezia sono in 4 (, Djuric, Gondo e Bonazzoli) per due maglie, con la possibilità di vedere il tandem Bonazzoli e Djuric (...Ora si attende al varco Nwanko, ingaggiato dallaproprio con l'intenzione di regalare a Castori un bomber capace di andare in doppia cifra e trascinare a suon di gol la squadra ...Lo staff tecnico guarderà con grande attenzione all’infermeria, confidando in buone notizie per Mamadou Coulibaly. Castori aspetta e spera, bramoso di riconfermare sia Mamadou Coulibaly che Kastanos d ...Antonio Mirante riparte dallo Spezia. L'ex portiere della Roma, svincolatosi in estate dopo l'esperienza in giallorosso (tre le stagioni trascorse nella capitale, dal 2018 al 2021 con ...