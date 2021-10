Sacchi non sottovaluta la Juve: “In campionato potrebbero recuperare” (Di domenica 10 ottobre 2021) Anch’egli presente al Festival dello Sport di Trento, Arrigo Sacchi, ex allenatore e dirigente sportivo, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti sulla corsa allo Scudetto. Secondo il suo parere la Juventus, nonostante l’avvio difficoltoso, ha ancora margine per rimontare il Napoli, che per resistere dovrà dimostrare di aver fatto il definitivo salto di qualità che gli manca da anni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Morata: ci prova Paratici TuttoJuve.com ha riportato le sue parole: “La favorita d’obbligo era la Juventus, ha avuto una partenza non buona, ma sono curioso di vedere che cosa faranno, potrebbero recuperare. Il Napoli è davanti, ma dovrà acquisire una mentalità che non sempre ha avuto”. L'articolo proviene da ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Anch’egli presente al Festival dello Sport di Trento, Arrigo, ex allenatore e dirigente sportivo, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti sulla corsa allo Scudetto. Secondo il suo parere lantus, nonostante l’avvio difficoltoso, ha ancora margine per rimontare il Napoli, che per resistere dovrà dimostrare di aver fatto il definitivo salto di qualità che gli manca da anni. LEGGI ANCHE: Calciomercatontus, Morata: ci prova Paratici Tutto.com ha riportato le sue parole: “La favorita d’obbligo era lantus, ha avuto una partenza non buona, ma sono curioso di vedere che cosa faranno,. Il Napoli è davanti, ma dovrà acquisire una mentalità che non sempre ha avuto”. L'articolo proviene da ...

Advertising

milano948 : RT @auro_milan: Lui non frequenta Malta… - QuintoFabioMas5 : Adesso basta pure sacchi ma che c entrano i debiti se sono compatibili al regolamento della serie A ..ma poi questi… - ilnapolionline : Sacchi: 'Il Napoli è davanti, ma dovrà acquisire una mentalità che non sempre ha avuto' - - peterkama : Sacchi: 'Vincere coi debiti è corretto?' NO... LO SCUDETTO ALL'INTER ANDREBBE TOLTO ultimo posto e retrocessione… - YBah96 : RT @75_franz6: Sacchi che spiega la tattica col subbuteo: Si, partivamo in campo con il 4-4-2 ma non giocavamo mai così. I cultori del modu… -