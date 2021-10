Sacchi | «Al mondiale ’94 Baggio non scartava nemmeno me Sul cambio contro la Norvegia…»

(Di domenica 10 ottobre 2021) Arrigoha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento: le sue dichiarazioni Arrigoha parlato dal palco del Festival dello Sport a Trento. Le sue dichiarazioni.– «Al’94era in un momento in cui nonme, aveva perso fiducia. Non volevo metterlo in difficoltà, in quel momento servivano dieci giocatori che corressero il doppio., ad esempio, con la Nigeria mi chiese di uscire. Se non giocano con la squadra non voglio nessuno, questo è un gioco di squadra. In quelscrissi soltanto: “Grazie a tutti”. Hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... le sue dichiarazioni Arrigoha parlato dal palco del Festival dello Sport a Trento. Le sue dichiarazioni. BAGGIO - "Al'94 Baggio era in un momento in cui non scartava nemmeno me, ...Il Mercatodel Tartufo Bianco d'Alba si svolgerà all'interno del Cortile della Maddalena, ... Alle 15.30 è in programma la corsa neiin via Roma con premio in palio. Ci sarà tanta musica ...Arrigo Sacchi ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento: le sue dichiarazioni Arrigo Sacchi ha parlato dal palco del Festival dello Sport a Trento. Le sue dichiarazioni. BAGGIO – «Al mon ...FIRENZE, 8 ottobre ’21 – Imprenditoria, cultura, arte: la città gioca in squadra e Firenze diventa protagonista di Expo 2020 Dubai. Una intera giornata dedicata per far conoscere tutte le potenzialità ...