Sabatini: «Il mio segreto nello scovare talenti? Non scandalizzatevi: si chiama culo» (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ex direttore sportivo del Bologna, Walter Sabatini, è intervenuto come ospite al Festival dello Sport, svelando il suo segreto nello scovare talenti nel calcio. «C’è un segreto prevalente, ma non scandalizzatevi perché è l’unica definizione che posso dargli: si chiama culo. E io nella vita ho avuto una dose di fortuna esagerata. Tante volte ho detto che la fortuna mi tende agguati ad ogni angolo. Poi c’è la sensibilità che ti dà l’amore per la sfera… Io guardo le partite con fede incrollabile, sperando di vedere qualcosa che mi abbagli, io voglio che un calciatore mi abbagli, e quando mi abbaglia, il calciatore non lo sbaglio mai». E ancora, sul Palermo: «Tornerei sempre a Palermo in qualsiasi categoria, lì ho avuto gioie personali ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ex direttore sportivo del Bologna, Walter, è intervenuto come ospite al Festival dello Sport, svelando il suonel calcio. «C’è unprevalente, ma nonperché è l’unica definizione che posso dargli: si. E io nella vita ho avuto una dose di fortuna esagerata. Tante volte ho detto che la fortuna mi tende agguati ad ogni angolo. Poi c’è la sensibilità che ti dà l’amore per la sfera… Io guardo le partite con fede incrollabile, sperando di vedere qualcosa che mi abbagli, io voglio che un calciatore mi abbagli, e quando mi abbaglia, il calciatore non lo sbaglio mai». E ancora, sul Palermo: «Tornerei sempre a Palermo in qualsiasi categoria, lì ho avuto gioie personali ...

