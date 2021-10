Rosolino faccia pace con l’invidia | Federica Pellegrini è stata ed è una fuoriclasse e una leader

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 ottobre 2021) Rosica è il termine esatto. Non c’è altro verbo per fotografare l’intervista dial Corriere della Sera. Massimilianoè stato un grande del nuoto italiano. Ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney e un altro oro ai Mondiali di Fukuoka. Ha contribuito, come altri, in maniera importante a riportare il nuoto alla ribalta dello sport italiano. È fisicamente bello e quindi ha bucato lo schermo. È spesso in tv, ha partecipato anche all’Isola del Famosi. Sulla sua pagina wikipedia è messo ben in evidenza che ha vinto sessante medaglie, lo ha ripetuto anche ieri al Corsera. Evidentemente, però, non è pienamente soddisfatto. Altrimenti si sarebbe mantenuto su, oppure sarebbe andato giù bello dritto: in modo inequivocabile. Invece ha assunto l’atteggiamento tipico di chi rosica. ...