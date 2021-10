Roma: Renzi, ‘Iv fortemente impegnata per vittoria Gualtieri’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Italia viva è fortemente impegnata per la vittoria di Roberto Gualtieri al secondo turno. La sfida è tra Gualtieri e Michetti e noi votiamo Gualtieri e ci impegniamo a dar una mano a Gualtieri per la vittoria del suo schieramento”. Lo ha detto Matteo Renzi all’Assemblea di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021), 10 ott (Adnkronos) – “Italia viva èper ladi Roberto Gualtieri al secondo turno. La sfida è tra Gualtieri e Michetti e noi votiamo Gualtieri e ci impegniamo a dar una mano a Gualtieri per ladel suo schieramento”. Lo ha detto Matteoall’Assemblea di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Linkiesta : Linkiesta offre un palco ai liberali e ai democratici (liberali e democratici, ci siete?) Renzi, Calenda, Sala, Bo… - Corriere : Gualtieri: «Da Calenda mi aspetto sostegno» Renzi contro i 5 Stelle: «Noi vivi, loro no» - christianrocca : Riformisti venite parvulos Linkiesta offre un palco ai liberali e ai democratici (liberali e democratici, ci siete… - zazoomblog : Roma: Renzi ‘Iv fortemente impegnata per vittoria Gualtieri’ - #Roma: #Renzi #fortemente #impegnata - Ordoliberal_ : @giallideilimoni Io ci ho pensato su un po' perché anche a me è sembrato ambiguo. Su Renzi non so, ma con +E per me… -