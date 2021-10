Roma, presidio davanti alla sede nazionale della Cgil il giorno dopo l’assalto dei No green pass: la diretta (Di domenica 10 ottobre 2021) Un presidio di democrazia il giorno dopo l’assalto dei No green pass alla sede nazionale della Cgil. davanti alla sede del sindacato si sono radunate centinaia di persone e il segretario generale Maurizio Landini sta tenendo un discorso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Undi democrazia ildei Nodel sindacato si sono radunate centinaia di persone e il segretario generale Maurizio Landini sta tenendo un discorso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TeresaBellanova : Alle 10 con @Ettore_Rosato, come presidenti di @ItaliaViva, parteciperemo al presidio a Roma organizzato dalla… - Ettore_Rosato : Alle10 con @TeresaBellanova In rappresentanza di @ItaliaViva saremo al presidio organizzato dalla #CGIL a #Roma a t… - eziomauro : No Green pass e scontri a Roma, invasa sede Cgil. Solidarietà di Mattarella. Draghi: 'Sindacato presidio democratic… - CreDelacruz : RT @DAVIDPARENZO: L’assalto alla #Cgil e’ un assalto alla democrazia del nostro paese! Quello che accaduto oggi a ##Roma e’ un atto eversiv… - Rosaria11678735 : RT @SkyTG24: L'assalto alla Cgil durante manifestazione #nogreepass per #Landini è stato un 'atto di squadrismo fascista'. Oggi sedi aperte… -