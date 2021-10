Roma | no green pass assaltano pronto soccorso | 4 feriti

(Di domenica 10 ottobre 2021) Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte ildel Policlinico Umberto I didove era ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il, già in stato di fermo L'articolo proviene da Firenze Post.

...Lazio dopo che una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I didove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il......sindaco didel Centrodestra, Enrico Michetti, a margine del presidio alla sede nazionale della CGIL, nella capitale, assaltata e devastata sabato 9 ottobre da un gruppo di manifestanti No...Sul proprio profilo Instagram Leto, che stava documentando con video (Instagram Stories) la protesta, ha scritto: 'Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguar ..."La violenza inaudita di alcuni gruppi estremisti che si è verificata a Roma in occasione della manifestazione contro il Green Pass denota la forte presenza ...