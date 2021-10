Roma, nella sede della Cgil il giorno dopo l’assalto dei No green pass: “volevano dare fuoco a tutto. Sembra che sia passato un uragano” (Di domenica 10 ottobre 2021) Mobili a terra, quadri strappati, fotocopiatrici usate come arieti e vetri ovunque, questo è quanto si può vedere all’interno della sede nazionale della Cgil in Corso d’Italia a Roma. “Sembra come se sia passato un uragano”, ha raccontato Ivana Galli, segretaria confederale. “Dalle immagini che abbiamo si sente che volevano dare fuoco a tutto. Io spero che li arrestino tutti e buttino la chiave della cella”, ha sottolineato Rosaria Dettori della Cgil. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Mobili a terra, quadri strappati, fotocopiatrici usate come arieti e vetri ovunque, questo è quanto si può vedere all’internonazionalein Corso d’Italia a. “come se siaato un”, ha raccontato Ivana Galli, segretaria confederale. “Dalle immagini che abbiamo si sente che. Io spero che li arrestino tutti e buttino la chiavecella”, ha sottolineato Rosaria Dettori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DavidPuente : QAnon a Capitol Hill? No! No Green pass nella sede della CGIL a Roma. - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - Agenzia_Ansa : Quattro persone arrestate per gli scontri nella manifestazione contro il Green pass a Roma. Al vaglio anche le posi… - MarfiaRos : RT @fanpage: Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati dopo gli scon… - uomok58 : RT @Urielbertolami: Le manifestazioni contro il #GreenpassObbligatorio di #Roma e Milano sn state estremamente pacifiche Nella Capitale un… -