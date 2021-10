Roma, Maurizio Landini il giorno dopo l’assalto alla sede nazionale della Cgil: “Azione fascista è una ferita alla democrazia” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Diciamo le cose come stanno, quello che è successo ieri è una cosa molto preciso: è un disegno pre ordinato di un gruppo ordinato che hanno messo in campo un’aggressione squadrista e fascista. E’ un attacco inaccettabile, è una ferita democratica”, così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “Diciamo le cose come stanno, quello che è successo ieri è una cosa molto preciso: è un disegno pre ordinato di un gruppo ordinato che hanno messo in campo un’aggressione squadrista e. E’ un attacco inaccettabile, è unademocratica”, così il segretario generale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

