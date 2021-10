Roma, manifestazione no Green Pass: razzia nella sede della Cgil, arrestate 12 persone (VIDEO) (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 12 le persone arrestate dalla Polizia di Stato per l’assalto alla Cgil di Roma avvenuto ieri durante la protesta conto il Green Pass. Un coro di dissenso quello che si è levato nella Capitale che si è trasformato quasi subito in una rivolta incontrollata, dove non sono mancati purtroppo veri e propri atti offensivi verso le autorità e lesivi della democrazia. Leggi anche:Scontri no Green Pass a Roma: manifestante no vax genera il caos all’Umberto I I neofastisti fanno razzia nella sede della Cgil Non contenti, dopo l’assalto gli aggressori hanno portato via anche la tessera di Luciano Lama: figura simbolo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 12 ledalla Polizia di Stato per l’assalto alladiavvenuto ieri durante la protesta conto il. Un coro di dissenso quello che si è levatoCapitale che si è trasformato quasi subito in una rivolta incontrollata, dove non sono mancati purtroppo veri e propri atti offensivi verso le autorità e lesividemocrazia. Leggi anche:Scontri no: manifestante no vax genera il caos all’Umberto I I neofastisti fannoNon contenti, dopo l’assalto gli aggressori hanno portato via anche la tessera di Luciano Lama: figura simbolo del ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - robersperanza : Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil… - sbonaccini : Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Fo… - italmud : RT @GiuseppePalma78: L'attacco alla sede della #Cgil è un atto criminale da condannare con fermezza, ma la manifestazione di oggi a Roma (q… - aAnnanka : RT @Claire317X: Ieri ho fatto 10 ore di macchina, Mantova-Roma andata e ritorno per essere in manifestazione. Sono pacifica, ero con mia ma… -