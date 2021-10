Roma, manifestante ricoverato: in trenta assaltano al pronto soccorso dell’Umberto I. Infermiera colpita da bottigliata, 4 feriti (Di domenica 10 ottobre 2021) Uno dei manifestanti della protesta no green pass Romana è stato ricoverato al policlinico Umberto I, ferito e in stato di fermo. L’uomo si trovava nella struttura ospedaliera quando, nella notte, una trentina di manifestanti ha assaltato il pronto soccorso sfondando la porta d’ingresso, seminando devastazione e arrivando ad aggredire il personale sanitario. “L’assalto è scattato perché uno dei fermati, un uomo proveniente dalla Sicilia, era stato ricoverato in ospedale. Probabilmente nel tentativo di liberarlo. È stata forzata la porta d’ingresso, sono state divelte barelle e gli operatori si sono barricato dentro. I facinorosi sono però riusciti ad entrare nell’area rossa del pronto soccorso”, così l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sul posto per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Uno dei manifestanti della protesta no green passna è statoal policlinico Umberto I, ferito e in stato di fermo. L’uomo si trovava nella struttura ospedaliera quando, nella notte, una trentina di manifestanti ha assaltato ilsfondando la porta d’ingresso, seminando devastazione e arrivando ad aggredire il personale sanitario. “L’assalto è scattato perché uno dei fermati, un uomo proveniente dalla Sicilia, era statoin ospedale. Probabilmente nel tentativo di liberarlo. È stata forzata la porta d’ingresso, sono state divelte barelle e gli operatori si sono barricato dentro. I facinorosi sono però riusciti ad entrare nell’area rossa del”, così l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sul posto per un ...

