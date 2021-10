Roma, in 30 assaltano l’ospedale Umberto I: “Volevano liberare un manifestante in stato di fermo che aveva rifiutato il tampone” (Di domenica 10 ottobre 2021) È nato tutto da un rifiuto categorico e violento di sottoporsi al tampone prima di essere ricoverato e si è presto trasformato in un assalto che ha devastato il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Roma. Secondo quanto reso noto dalla Questura, “il manifestante no vax (fermato dopo aver tentato di fuggire a un controllo della polizia durante le manifestazioni ‘no green pass’ di ieri, ndr) si è rifiutato con modi violenti di essere sottoposto al triage e alle misure previste per il contenimento del Covid-19“. Così, hanno spiegato, è stato posto in isolamento, in quanto persona non vaccinata: “Nel frattempo, all’esterno dell’ospedale si sono adunati alcuni parenti e amici, i quali hanno iniziato ad inveire verbalmente contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) È nato tutto da un rifiuto categorico e violento di sottoporsi alprima di essere ricoverato e si è presto trasformato in un assalto che ha devail pronto soccorso delI di. Secondo quanto reso noto dalla Questura, “ilno vax (fermato dopo aver tentato di fuggire a un controllo della polizia durante le manifestazioni ‘no green pass’ di ieri, ndr) si ècon modi violenti di essere sottoposto al triage e alle misure previste per il contenimento del Covid-19“. Così, hanno spiegato, èposto in isolamento, in quanto persona non vaccinata: “Nel frattempo, all’esterno delsi sono adunati alcuni parenti e amici, i quali hanno iniziato ad inveire verbalmente contro il ...

