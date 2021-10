Roma | Giuliano Castellino e Roberto Fiore guidano l’assalto alla sede della Cgil | immortalati nei video che sono circolato sui social

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Eccolo!” e lo riprende con ammirazione uno dei no green pass che hanno partecipato alnazionale, noncurante degli ammonimenti degli altri manifestanti che gli intimano di abbassare il telefono. Pochi secondi diche bastano per inchiodare i due esponenti di Forza Nuova:loro in bella vista in cimascala di accessodel sindacato, rivolti verso i manifestanti. “Abbassa sto telefono, gli urlano”, poi è lui stesso che intona il coro: “!” L'articolo proviene ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Giuliano

...della notte 12 persone per la guerriglia di ieri acontro il Green pass. Tra gli arrestati anche i vertici di Forza Nuova, di estrema destra. Sono stati arrestati anche Roberto Fiore e......sarebbero quattro le persone arrestate e tra queste compare il leader di Forza nuova... Leggi Anche No Green Pass, scontri acon la polizia durante il corteo: assaltata la sede della Cgil. ...La Capitale messa a dura prova dal sabato di guerriglia organizzato dai NO Green Pass in cui era già evidente si sono mescolati fascisti e teppisti di varia estrazione. Cariche, scontri ed un assalto ...Nel frattempo il deputato del Pd, Emanuele Fiano, ha annunciato una mozione per lo scioglimento dei movimenti fascisti ...