Rocco Hunt, straordinario annuncio: i fan non stanno nella pelle (Di domenica 10 ottobre 2021) straordinario annuncio di Rocco Hunt, i fan non stanno nella pelle: di seguito vi sveliamo di cosa si tratta Rocco Pagliarulo, in arte Rocco Hunt, è uno dei cantanti più in voga del momento. L’artista ha vinto una miriade di dischi di platino con i suoi due ultimi singoli, “A un passo dalla luna” e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 ottobre 2021)di, i fan non: di seguito vi sveliamo di cosa si trattaPagliarulo, in arte, è uno dei cantanti più in voga del momento. L’artista ha vinto una miriade di dischi di platino con i suoi due ultimi singoli, “A un passo dalla luna” e L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

coralinemood : comunque mi sto riguardando la puntata di #amici20 del 13 febbraio e come ospiti ci sono rocco hunt e ana mena. ma… - huetpatrick1 : #NowPlaying Reik, Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Paso De La Luna (Remix) - jolynism : il fatto che appaia rocco hunt - GianlucaScarla4 : @MicVabbe @chiara1921 Anche Rocco Hunt, che in questo momento è l’artista italiano più ascoltato su Spotify dopo i Maneskin - barbieturic0 : @ohmyyblanchett ho appena scoperto che nel 2013 rocco hunt mi ha cantato una canzone mentre era in macchina -