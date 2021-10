Roberto Mancini dopo Italia-Belgio | “Bravi ragazzi | ora la Svizzera…”

(Di domenica 10 ottobre 2021)la sconfitta contro la Spagna nella semifinale di Nations League, la Nazionalena di calcio guidata dal Commissario Tecnicoha ripreso il suo cammino. All’Allianz Stadium di Torino, seppur soffrendo, gli Azzurri hanno sconfitto per la seconda volta di fila ildiMartinez conquistando la “medaglia di bronzo” della competizione ospitata dal nostro Paese. Il mister campione d’Europa in estate ha parlato della gara, delle soluzioni future ricordando il prossimo avversario nelle qualificazioni al prossimo Mondiale in Quatar. È stata un’importante per ripartire. Le dichiarazioni di...

Azzurri : ?? ?????? ?? ?? Il gol di #Barella è il 100° segnato dalla #Nazionale ???? sotto la guida di Roberto #Mancini ????… - OptaPaolo : 30 - Roberto #Mancini è diventato l’allenatore più veloce a raggiungere il traguardo delle 30 vittorie con la Nazio… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Le interviste al Ct Roberto #Mancini e a #Jorginho alla vigilia di #ItaliaBelgio @robymancio… - 1889milan : RT @Azzurri: ?? ?????? ?? ?? Il gol di #Barella è il 100° segnato dalla #Nazionale ???? sotto la guida di Roberto #Mancini ???? #ItaliaBelgio #ITA… - _Sport_Calcio_ : ?? ?????? ?? ?? Il gol di #Barella è il 100° segnato dalla #Nazionale ???? sotto la guida di Roberto #Mancini ????… -

Stop and go, per l' Italia di. Dopo la battuta d'arresto con la Spagna , che è costata la finale di San Siro con la Francia in Nations League , gli azzurri si riprendono subito e vincono una bella partita contro ...Commenta per primo, ct dell' Italia , commenta a Rai Sport il successo sul Belgio nella finalina della Nations League: 'Rivista l'Italia degli Europei? L'Italia degli Europei lo era anche contro la ...L'Italia batte 2 - 1 il Belgio nella finale per il terzo e quarto posto in Nations League. Azzurri terzi, decidono Barella e Berardi.Dopo il ko con la Spagna gli azzurri iniziano una nuova scia positiva. Terzo posto in Nations e qualche risposta interessante per Mancini. L'Italia torna al ...